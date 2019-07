Stanisław Karczewski o odrzuceniu kandydatury B. Szydło: To jest wendeta za odrzucenie Timmermansa

Moni 16.7.19 9:24

Oczywiście, że odrzucenie kandydatury Beaty Szydło to wendeta. Skoro większość zasiadająca w nowym rozdaniu w PE nie ma zamiaru uwzględniać oczywistego faktu, że zasiadają tam również polityczne mniejszości, to jest to kolejny bardzo zły sygnał dla państw całej UE. Stosując takie zasady, my w Polsce, również nie pozwolimy jakimkolwiek mniejszościom dominować w naszym życiu publicznym. Niech więc każdy zna swoje miejsce. To twarde zasady demokracji i tego nas uczy UE.