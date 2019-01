Stanisław Karczewski o Andruszkiewiczu: Niech pokaże co potrafi!

"Ocenimy wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza za jakiś czas, niech pokaże co potrafi" - mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski nawiązując do dyskusji jaką wywołało powołanie Adama Andruszkiewicza na stanowisko wiceministra cyfryzacji.

"To nie jest kwestia tego, czy mi się podoba, czy nie. Ja będę go oceniał po jakimś czasie. Niech pokaże co potrafi" - skomentował Karczewski.