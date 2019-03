Stanisław Karczewski: Nie chcę, aby moi wnukowie byli w przedszkolu przebierani w sukienki!

- Kartę LGBT+ podpisał Rafał Trzaskowski i nie my wywołaliśmy tę burzę. Ta karta promuje środowiska homoseksualne. Nigdy nie występowaliśmy przeciwko tym środowiskom i traktowaliśmy je zawsze na równi z innymi, bo potrzebna jest równość Polaków wobec prawa i różnych środowisk, aczkolwiek uważam, że nie można tego promować oraz afirmować. W rozmowie z wieloma Polakami, rodacy uważają, że oni zwariowali. W tej kwestii będziemy bardzo stanowczy. Nie chcę, aby moi wnukowie byli w przedszkolu przebierani w sukienki, a to mówię jako dziadek, nie polityk. To rodzice powinni wychowywać dzieci - powiedział polityk.

Gość audycji poruszył także temat sądownictwa. - Reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna i tego oczekują rodacy. To wielki garb, który mamy do zlikwidowania. Pomimo wspaniałej 30. rocznicy wyborów 4 czerwca do Senatu, to przez tyle nie uporano się z problemem reformy wymiaru sprawiedliwości - dodał Stanisław Karczewski.