Stanisław Karczewski: Broniarz wpisuje się w działalność polityczną

JR 29.3.19 10:55

Broniarz ma spóźniony zapłon. Dlaczego przez tyle lat darmozjad brał ciężkie pieniądze i pobory nauczycieli go ni obchodziły? Teraz dopiero? To ofiara losu komunistycznego, a nie żaden związkowiec. Nie ma żadnego honoru! Jeżeli on może teraz spojrzeć nauczycielom w oczy to jest skończony cham.