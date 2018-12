'Stalker', 'lobbysta', 'przyjaciel Polski'? Media o Timmermansie

"Tymczasem widać złą wolę i dążenie do konfrontacji po stronie brukselskiej(...) Tu chodzi o dwie ważne kwestie: od 2016 r. w relacjach między Warszawą a Brukselą toczy się spór związany z praworządnością i uruchomieniem procedury art. 7 Traktatu o UE. Później Komisja Europejska wniosła skargę do TSUE(...) Tak naprawdę po tych wszystkich kwestiach rząd w Warszawie postawił na kompromis. Natomiast mimo że wydawało się, że od marca będzie wygaszanie problemów, widzimy nowe zacietrzewienie. To pokazuje złą wolę ze strony Brukseli"-ocenił Artur Wróblewski. Ekspert zwraca uwagę, że Komisja Europejska nie zajmuje się tak pilnie sytuacją we Francji, przez którą przetaczają się protesty, a policja brutalnie traktuje demonstrantów. W ocenie rozmówcy TVP, widać, że Bruksela jest zakładnikiem różnego rodzajów lobby, w tym lobby prawniczego”.