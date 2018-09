Stałe bazy w Polsce, Nord Stream 2. Trwa spotkanie Duda-Trump

Ok. godz. 18:20 czasu polskiego prezydent Andrzej Duda, wraz z żoną, Agatą Kornhauser-Dudą zostali przywitani przed Białym Domem przez amerykańskiego przywódcę, Donalda Trumpa i Pierwszą Damę, Melanię Trump.





Today, President Trump welcomes His Excellency Andrzej Duda, President of Poland, to the White House. pic.twitter.com/equzvrRVvc — The White House (@WhiteHouse) 18 września 2018

🇵🇱🇺🇸 Polska Para Prezydencka rozpoczęła oficjalną wizytę w Białym Domu.https://t.co/zSUJzRWaaB pic.twitter.com/DdrwNLcG7S — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 18 września 2018

W rozmowie z dziennikarzami tuż przed spotkaniem z Andrzejem Dudą Trump poinformował, że rozważa stałe bazy wojsk USA w Polsce. Jak zapowiedział amerykański przywódca, prezydenci podczas spotkania poruszą tę kwestię.

"Bezpieczeństwo Polski jest dla mnie bardzo ważne. Prawie tak samo ważne jak dla prezydenta Polski. Uważam, że Polska to wielki kraj, który tworzą bardzo wyjątkowi ludzie"- podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump odniósł się również do sprawy Nord Stream 2. Amerykański przywódca raz jeszcze zaakcentował swoje stanowisko w tej sprawie: "Jest niewłaściwe, by Niemcy płaciły miliardy Rosji za gaz, jasno się o tym wyraziłem". Pytany o ewentualne zniesienie wiz dla obywateli Polski, Trump odpowiedział, że jego administracja "przygląda się temu bardzo poważnie".

"Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tu jesteśmy i dziękuję za pana wspaniałą, niezapomnianą przemowę w Warszawie, dziękuję w imieniu narodu polskiego, że mówił pan o Powstaniu Warszawskim"- powiedział z kolei polski prezydent.

Po rozmowach obu przywódców ma odbyć się spotkanie delegacji Polski i USA. Polskiemu prezydentowi towarzyszą m.in. ministrowie obrony narodowej i spraw zagranicznych. Z kolei amerykańskiemu przywódcy- wiceprezydent Mike Pence oraz sekretarz stanu, Mike Pompeo.

yenn/PAP,Twitter, Fronda.pl