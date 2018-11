Stajemy przy Chrystusie jako Jego świadkowie i obrońcy

- Stajemy dzisiaj przy Chrystusie Królu wszechświata jako Jego świadkowie, jako Jego rycerze, jako Jego obrońcy. Nie umywamy od Niego naszych rąk - mówił abp Marek Jędraszewski podczas Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w Katedrze Wawelskiej.

W homilii, odwołując się do słów Ewangelii, metropolita krakowski wskazał, że Jezus nie tylko powiedział do Piłata, ze jest Królem, ale nakreślił napięcie jakie istnieje między królestwami tego świata a Jego królestwem, które nie jest stąd.

– Ma charakter transcendentny. A to przejawia się także w tym, że jest to królestwo szczególnie bezbronne. A zwłaszcza On – Król tego królestwa. Bezbronne wobec przemocy sił tego świata.

Piłat był cyniczny i sceptyczny wobec tego co mówił Pan Jezus, a jednocześnie bał się tłumu.

– Słaby wewnętrznie, bez fundamentu moralnego Piłat zdobył się na gest, który symbolizował jego ucieczkę od odpowiedzialności.

Umył ręce i nie chciał mieć ze sprawą Chrystusa nic wspólnego. Ale równocześnie to on wydał wyrok śmierci na Zbawiciela.

– Od dwóch tysięcy lat Kościół głosi prawdę o Chrystusie, który prawdziwie jest Królem. (…) A jednocześnie jest tym, który nas miłuje w sposób ostateczny i do końca, bo On przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów. Co więcej. Oddając za nas swoje życie – nadał nam szczególną godność – „uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego” – jak czytamy w Apokalipsie.

W dalszych słowach metropolita wyjaśnił, że królestwo Chrystusa jest transcendentne, uniwersalne a także wieczne i nieprzemijające.

Powiedział także, że dzisiejszy świat, podobnie jak kiedyś Piłat, chce sądzić Chrystusa i chce pokazać nad Nim władzę. Choćby poprzez tworzenie praw pozostających w sprzeczności z Ewangelią.

– Współczesny świat często chce za wszelką cenę żyć tak, jakby Pana Boga w ogóle nie było, a jednocześnie tworzy prawa, które stanowią ewidentny zamach na życie drugiego człowieka, zwłaszcza tego słabego i bezbronnego.

Często spotykamy się ze zwycięstwem przemocy i kłamstwa w świecie. Metropolita przywołał tu przykład Asi Bibi, która od lat doświadcza prześladowania i 300 mln innych prześladowanych chrześcijan. Podkreślił, że także w Europie zauważamy spychanie chrześcijan na margines życia społecznego i politycznego.

Arcybiskup wskazał, że kiedyś Piłat pytał „cóż to jest prawda?”, a dziś mówi się wprost, że prawdy nie ma są tylko narracje, kierowane emocjami.

– Stąd mniej lub bardziej jawna walka z krzyżem, który według wielu powinien zniknąć z horyzontu życia współczesnych społeczeństw, bo drażni, niepokoi, bo u kogoś budzi poczucie złości, a mamy być tolerancyjni, czyli mamy zapomnieć o Chrystusie, o Jego krzyżu, o Jego miłości, o Jego Ewangelii.

Metropolita mocno podkreślił zarazem, że nie wolno nam zamykać na to wszystko oczu i nie wolno podejmować gestu Piłata, który umył ręce.

– Stajemy dzisiaj przy Chrystusie Królu wszechświata jako Jego świadkowie, jako Jego rycerze, jako Jego obrońcy. Nie umywamy od Niego naszych rąk. Przeciwnie (…) oddajemy Mu chwałę i uwielbienie, bo przecież tylko Jemu należy chwała i moc na wieki wieków.

To trwanie przy Zbawicielu przyjmuje różny kształt, jest nim także przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży lub Akcji Katolickiej. Arcybiskup w tym kontekście przypomniał fragment Statutu Akcji Katolickiej, gdzie jest mowa o tym, że „celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła”.

Na zakończenie metropolita wezwał do modlitwy, by Chrystus wszystkich nas zachował w wierności wobec Jego nieskończonej miłości i uzdolnił do odpowiadania na tę miłość – własną.

Po Mszy św. miało miejsce przyjęcie nowych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Kandydaci złożyli uroczyste przyrzeczenie. Otrzymali odznakę z logo KSM-u i legitymację.

Przyjęty w szeregi KSM-u kandydat musi wcześniej co najmniej pól roku uczestniczyć w spotkaniach oraz odbyć bezpośrednie przygotowanie.

Następnie przyjęto także nowych członków Akcji Katolickiej, którzy odmówili akt oddania się Janowi Pawłowi II patronowi Akcji Katolickiej w Polsce.

W podziękowaniu z przewodniczenie Eucharystii metropolita krakowski otrzymał od członków KSM-u i Akcji Katolickiej medal z bł. Karoliną Kózkówną wydany z okazji 25-lecia reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.