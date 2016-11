Sromotnik bezwstydny-grzyb, który leczy...wszystko

reklama

Sromotnik bezwstydny (Phallus impudicus)



Sromotnik bezwstydny jest najrzadziej występującym grzybem na świecie. Zapach dojrzałego sromotnika wabi muchy i inne owady, przenoszące zarodniki sromotnika w okolicy.

Sromotnik bezwstydny znajduje się w Księdze Rekordów Guinnessa, jako najszybciej rosnący grzyb na świecie (prędkość jego wzrostu osiąga 5 mm na minutę, grzyb dosłownie rośnie w oczach). Grzyb rośnie w lasach liściastych i mieszanych. W Rosji grzyby te są uprawiane przez swoich zwolenników w ogrodach i sadach.

Zdolność składników aktywnych sromotnika do wydalenia cholesterolu i normalizacji ciśnienia jest podobna do zdolności grzyba Shiitake. Znachorzy od dawna leczyli nadciśnienie za pomocą nalewki ze sromotnika!



Uważa się, że większą skutecznością cechuje się jajo sromotnika.



Nalewki na wódce ze sromotnika stosowane są w przypadku bólów brzucha, przemywa się nią rany, leczy się z jej pomocą dnę moczanową oraz choroby nerek. Nalewka jest wcierana w okolice stawów, ramion, kolan w przypadku bólów stawów i reumatyzmu.



Nalewka ze sromotnika goi rany, leczy wrzody, zapalenie żołądka, wrzody układu pokarmowego, choroby nerek, owrzodzenie, astmę oskrzelową i gruźlicę. Sromotnik jest skuteczny w przypadku raka, odleżyn, różycy i ukąszeń. Sprzyja również szybkiemu gojeniu ran, poparzeń oraz regeneruje strukturę skóry. Przy tym nie trzeba przemywać ran roztworem nadmanganianem potasu lub jodem. Sromotnik jest najlepszym antyseptykiem.



Sromotnik jest najlepszym środkiem na każde szkodliwe i nieszkodliwe nowotwory damskich i męskich narządów płciowych, leczy choroby nowotworowe każdego rodzaju, rak gardła, płuc, gruźlicę, powiększenie węzłów chłonnych, mięśniaki, likwiduje guzy piersi, ropniaki, leczy zapalenie stawów, choroby nerek, dnę moczanową, artretyzm i paraliż.



Pomaga również przy bólach zębów (płukanie ust oraz picie), rozwolnieniu (wypić łyżkę) i nawet przy zatkanym nosie (posmarować zatoki). Profilaktycznie należy codziennie pić małą łyżeczkę nalewki ze sromotnika 20 minut przed posiłkiem.



Sromotnik bezwstydny jest w stanie zabić wirusy opryszczki, grypy, zapalenia wątroby, a nawet AIDS.



Substancje czynne sromotnika powodują zwiększoną produkcję perforyny w organizmie, która niszczy komórki nowotworowe.



Sromotnik bezwstydny jest skutecznie wykorzystywany w kompleksowym leczeniu raka połączeniu z Shiitake, reishi, meytake i innymi grzybami. Stymuluje wzrost włosów i leczy łysienie. Jednocześnie sromotnik jest polecany po depilacji włosów, gdyż ekstrakt ze sromotnika hamuje pracę cebulek włosowych nie dając włosom rosnąć po ich wyrwaniu.



Kobiety stosowały rozdrobnione świeże grzyby wymieszane ze śmietaną, jako maseczkę odmładzającą. Zmarszczki się wygładzały, a kobiety były odmłodzone.



Skuteczność środków zrobionych ze świeżych grzybów jest o wiele większa, niż z suchych.



W wielu krajach Europejskich (słownikach i poradnikach) sromotnik bezwstydny jest uznawany za grzyb szkodliwy, a nawet jadowity. W rzeczywistości jest on zupełnie nieszkodliwy. Mało tego, w wieku młodym jest dość smaczny i jest najbardziej leczniczym grzybem, rosnącym w lasach Europejskich. We Francji jest on spożywany na surowo. Jest siekany, dodawany do sałatek i zalewany śmietaną, albo smażony na patelni. Kasze lecznicze robi się ze świeżych grzybów w połączeniu z cukrem lub miodem.



Dania ze sromotnikiem podają w restauracjach w celu zwiększenia potencji mężczyzn. Mówi się, że sromotnik ma właściwości pobudzające popęd płciowy i miłość zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.



Według wierzeń ludowych, ludzie spożywający ten grzyb nie mają problemów ze zdrowiem. Ze sromotnika robione są kremy, maści, nalewki do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

do użytku wewnętrznego: 50 g świeżego sromotnika (5 g suchego) zalać 200 g wódką i pozostawić w chłodnym, ciemnym pomieszczeniu najlepiej na 30-40 dni, ale można też na około 2 tygodnie. Termin przechowania wynosi do 3 lat. Im dłuższy termin – tym lepsza jest nalewka.



Dawkowanie: od 1 małej łyżki do 2 dużych łyżek 20 minut przed posiłkiem 2-3 razy dziennie przez 10 dni. Później należy zrobić 7-dniową przerwę i powtórzyć kurację. Profilaktycznie wystarczy przejść 2 kuracje 10-dniowe. W przypadku leczenia chorób onkologicznych należy przejść nie mniej, niż 5 kuracji 10-dniowych.



do użytku zewnętrznego: 100 g świeżego sromotnika (10 g suchego) zalać 200 g wódki i pozostawić na 2 tygodnie w lodówce. Nie filtrować.



Wrzody należy opatrywać 2 razy dziennie, ale nie robić kompresów, tylko przykładać.

