Środowiska sędziowskie chcą cenzury w sprawie Klawonn? KRS odpowiada

"(…) Komisja do spraw Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z treścią nadesłanego pisma stwierdziła, że brak jest podstaw do zajęcia stanowiska w opisywanej sprawie z uwagi na zbyt ogólny zarzut „bezprecedensowego ataku ze strony mediów”, a także niesprecyzowanie, która wypowiedź rzecznika prasowego Ministra Sprawiedliwości dotyczy działań sędziego SO w Gdańsku Pani Weroniki Klawonn. Informuję również, że Krajowa Rada Sądownictwa nie ma kompetencji aby ograniczać prawa mediów do komentowania działalności organów państwowych, w tym także mediów"- podkreśla Rada.