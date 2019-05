Środowiska lewackie zrobiły seans nienawiści o. Rydzykowi. Co zrobi Prokurator Generalny?

Jak informowaliśmy na portalu fronda.pl, feministki postanowiły raz jeszcze urządzić „Chryję Pod Radiem Maryja”. Znów na swoją akcję wybrały dzień 3 maja, kiedy to o. Tadeusz Rydzyk obchodzi swoje urodziny. Seans nienawiści trwał ledwie niepełną godzinę. Jest wniosek do Prokuratora Generalnego ws. znieważania o. Tadeusza Rydzyka CSsR.

- Bardzo szybko wysłaliśmy donos mailem do Prokuratora Generalnego w sprawie wczorajszej Chryi. Wczoraj przed Radiem Maryja kobiety znieważyły o. Tadeusza Rydzyka wielokrotnie. Media to bardzo nagłośniły. Nie jest to nowa sytuacja, bo podobna miała miejsce rok temu. Jest to zaplanowana akcja wymierzona przeciwko o. Rydzykowi i Radiu Maryja, przeciwko Kościołowi. Musimy reagować. Stąd donos do Prokuratora Generalnego – zaznacza Ryszard Nowak, przewodniczący Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą