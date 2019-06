Środa: Schetyna to cienias... I co teraz?

"W nieskończoność można ciągnąć listę zarzutów wobec szefa największej opozycyjnej partii. Nic to nie da: on się nie uczy, nie kuma i do końca życia będzie polegał na kolesiach, wspierał ich i kasował tych, którzy "idą na swoje". Schetyna reprezentuje model patriarchalnej, seksistowskiej i układowej partii czystej wody. I co teraz?"-pisze o Grzegorzu Schetynie na Facebooku lewicowa etyk i filozof.