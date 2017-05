Środa porównuje prezesa PiS do Jaruzelskiego, ale ten był... 'jakiś bardziej godny'

reklama

Screenshot YouTube - Archwium KP reklama

"Kaczyński jest coraz bardziej chory z prywatnej nienawiści i chyba z jej powodu zupełnie traci rozeznanie w rzeczywistości. Syndrom Krystyny Pawłowicz. Może to zaraźliwe?" - napisała na swoim facebooku Magdalena Środa. Co gorsza, w dalszej części swojego wpisu porównała prezesa PiS do... Wojciecha Jaruzelskiego.

Jakby tego było mało - uważa, że był on "jakby lepszy"

"Można opowiadać jak wyglądał reżim Jaruzelskiego, czego bał się tyran i czego tyran boi się dziś. W jednym i drugim przypadku boi się ludu. Jaruzelski korzystał z podobnej retoryki (odnośnie wrogów i rychłego zwycięstwa), tylko byl jakis bardziej godny w swych mowach i jakby mniej nachalny."

Cały wpis tutaj:

dam/facebook,Fronda.pl

11.05.2017, 11:25