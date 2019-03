Środa mocno BIJE w Schetynę! Chodzi o listy do PE

Profesor Magdalena Środa przeokrutnie zeźliła się na lidera Platformy Obywatelskiej, Grzegorza Schetynę. Poszło o listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego, a konkretnie o to, że Schetyna nie przyznał biorących miejsc takim politykom jak Michał Boni czy Danuta Huebner.

"To, że Schetyna nie wystawił Danuty Hubner i Michała Boniego na listy do Europarlamentu świadczy o jakiejś zapaści programowej tej partii albo o intelektualnych problemach jej szefa"- napisała na Facebooku.

Środa ma za złe Schetynie, że poświęcił "tytanów pracy i nasze najlepsze wizytówki" na rzecz Włodzimierza Cimoszewicza, którego nazwała "człowiekiem z puszczy, który jak tylko pojawi się w Brukseli to od razu się na kogoś obrazi" czy Leszka Millera, który pojedzie do Brukseli, aby szukać tam "kolejnej Magdaleny Ogórek". Profesor ma zastrzeżenia również do kandydatury Janiny Ochojskiej. Środa przyznała, że choć "kocha" przewodniczącą PAH, to Ochojska z pewnością "znacznie więcej wie o studniach w Afryce niż problemach Polski w UE".