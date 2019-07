Środa krytykowała za to Biedronia. Teraz sama to robi. List do Schetyny, by wprowadzić ,,swoich''

Magdalena Środa od kilku dni krytykuje Roberta Biedronia za to, że lider Wiosny zamierza połączyć się z Koalicją Obywatelską. Tymczasem sama feministka pisze "otwarty list do Grzegorza Schetyny", domagając się wprowadzenia parytetów - swoich koleżanek - feministek na dobre miejsca na listach Platformy Obywatelskiej.

"3 x 50% LIST OTWARTY DO GRZEGORZA SCHETYNY

Kongres Kobiet, największy ruch społeczny w Polsce, a także organizacje stowarzyszone, zwracają się do Pana z apelem o uwzględnienie naszych obywatelskich postulatów. Chcemy razem wygrać dla Polski!

Ponieważ zależy nam na tym, by najbliższe wybory wzmocniły demokrację w Polsce, chcemy by miały one charakter nie tylko partyjny, ale i obywatelski.