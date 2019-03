Środa atakuje Kaczyńskiego: Satrapo, pokaż swoją rodzinę!!!

„Poziom cynizmu i podłości na jaki wspiął się Kaczyński jest naprawdę godny podziwu. Wyciągnął z szafy swojego dawnego straszaka, jakim był gej i wrzucił go do boju w miejsce uchodźcy"- oceniła filozof. Środa nazwała również prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego "satrapą". W ocenie profesor, Kaczyński ma obecnie trzy cele:

"Teraz padło na geja, ale nie w sutannie. Zepsuty, skorumpowany, niemoralny Kościół złapał kolejne koło ratunkowe od usłużnej władzy. Ręka rękę myje. Odwdzięczy się za to serią kazań, gdzie będzie potępiał to, co w jego łonie jest standardem. Co za ohyda”-stwierdziła etyczka, przy okazji najwyraźniej przyznając, że rozdmuchana przez środowiska lewicowo-liberalne pedofilia w Kościele jest związana z homoseksualizmem...