Spychalski: Roszczenia żydowskie? Ten temat jest zamknięty

joanna 17.5.19 9:52

Gdyby rzeczywiście Ameryka uzależniła nasze stosunki, w tym budowę stałej bazy wojsk NATO, od naszego stanowiska w sprawie mienia bezspadkowego polskich obywateli pochodzenia żydowskiego, to po 1. dałaby zachętę do totalnego bałaganu w świecie; po 2. zasygnalizowałyby, że podstawą roszczeń majątkowych jest narodowość, a nie obywatelstwo konkretnego państwa.

A to oznacza, że dałaby przyzwolenie na machlojki, o jakich się co chwilę dowiadujemy, chociażby na przykładzie Warszawy, gdzie spadkobiercy byli "nominowani", "wyznaczani" , "wykupywani" za 50 zł czy za kilka tysięcy, kreowani, a ponadto dokonywali czynności prawnych spoza grobu!

Co więcej, na takiej interpretacji prawa spadkowego Ameryka wyszłaby na tym jak przysłowiowy Zabłocki na mydle, bo wtedy bezspadkowe mienie Amerykanów polskiego pochodzenia (a Polaków w Ameryce było i jest miliony) powinno trafiać co najmniej do polskich organizacji polonijnych w USA, albo wręcz do polskiego budżetu.

Zatem przestańmy sobie robić kpiny z prawa, bo polskie prawo dotyczące mienia bezspadkowego jest logiczne i rozsądne.