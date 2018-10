Spróbuj ciasteczek, które w Asyżu w 1226 r. jadł św. Franciszek

Przepis na ciasteczka jakie jadł św Franciszek z Asyżu w 1226

To właśnie o takie ciasteczka prosił święty przed swoją śmiercią św Franciszek z Asyżu. Pisał on w liście do Jakobiny, aby przyjechała do Porcjunkuli i przywiozła mu trzy rzeczy : popielate płótno, świeczki na pogrzeb i ulubione „mostaciolli”, miodowe ciasteczka z migdałami, którymi częstowała go w Rzymie.

Przepis na „mostaciolli”

Składniki: 400 g migdałów, obranych ze skórki i zmielonych, 400 g miodu, 2-3 białka ubitych jaj, około 1 szklanki mąki, do uzyskania odpowiedniej gęstości ciasta,

Przygotowanie: Wymieszać migdały, miód, białko. Dodać mąkę tak, aby powstało ciasto gładkie i sztywne.

Rozwałkować ciasto na grubość 0,5 cm.

Mostaccioli mają kształt rombu, około 10-12 cm, lub w wariancie miniaturowym wielkość około 6 cm.

Piec w temperaturze 150 ° C przez około 10 minut, aż będą złote, a nie brązowe.

