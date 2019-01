Sprawdź jak Twoje miasto zniszczyli Niemcy. KATALOG

,,Każdy mieszkaniec naszego kraju będzie mógł zobaczyć, czy w jego miejscowości dochodziło do takich zbrodni wojennych. Są też informacje o tym, jakie osoby zostały zamordowane czy też zginęły, w jakich okolicznościach. Są to dość lakoniczne informacje, ale myślę, że dla historyków, dla ludzi badających II wojnę światową, to będą na pewno bardzo ważne i ciekawe informacje pokazujące, w jakich dniach, w jakich latach Niemcy dopuszczali się egzekucji czy zbrodni wojennych na terenie ich miejscowości'' - powiedział o ,,Katalogu'' poseł Arkadiusz Mularczyk.