Aż 55 chorób ma związek z glutenem

Bóle głowy, ciągłe zmęczenie, nudności... - to wszystko może być efektem nietolerancji glutenu. Sprawdź, czy ten problem dotyczy także ciebie - i co zrobić, by odzyskać wreszcie zdrowie.

Ponad 55 chorób wiąże się z glutenem. Co to jest gluten? To białko występujące w pszenicy, życie czy jęczmieniu.

Szacuje się, że u 99% ludzi, którzy mają nietolerancję na gluten oraz celiakię, nie są do końca zdiagnozowani.

Czy może jesteś jedną z tych osób?

Jeśli masz któryś z poniższych objawów, to może być znak, że nie tolerujesz glutenu.

Problemy z trawieniem takie jak: zaparcia,

gazy,

wzdęcia,

a nawet biegunka. Szczególnie u dzieci po spożyciu glutenu występują wzdęcia. Rogowacenie mieszkowe skóry (znane również jako “gęsia skórka” na łokciach). Prawdopodobnie jest to wynik niedoboru kwasów tłuszczowych oraz witaminy A jako wtórnych efektów nieprawidłowego wchłaniania tłuszczy, co jest spowodowane uszkodzeniem jelit przez gluten. Zmęczenie lub uczucie zmęczenia po spożyciu posiłku zawierającego gluten, np.; kanapki,

makaron,

pizza,

pierogi,

naleśniki,

bułki itp. Rozpoznanie choroby autoimmunologicznej takiej jak: zapalenie tarczycy Hashimoto,

zapalenie stawów,

wrzodziejące zapalenie jelita grubego,

toczeń,

łuszczyca

i stwardnienie rozsiane. Objawy neurologiczne, takie jak zawroty głowy lub poczucie braku równowagi. Brak równowagi hormonów, takich jak: PMS , czyli ang. premenstrual syndrome, po polsku zespół napięcia przedmiesiączkowego,

, czyli ang. premenstrual syndrome, po polsku zespół napięcia przedmiesiączkowego, PCOS , czyli ang. Policystic Ovarian Syndrom, po polsku zespół policystycznych jajników;

, czyli ang. Policystic Ovarian Syndrom, po polsku zespół policystycznych jajników; oraz niewyjaśniona niepłodność. Migreny, bóle głowy. Rozpoznanie przewlekłego zmęczenia lub fibromialgii – bólu mięśni i stawów. Stan zapalny, obrzęk i ból stawów, takich jak: palce,

kolana

i biodra. Problemy z nastrojem: lęki,

depresja,

ADD/ADHD.

Jak sprawdzić czy Ciebie dotyczy nietolerancja na gluten?

Najlepszym sposobem na sprawdzenie czy masz nietolerancję na gluten jest zrobienie diety eliminacyjnej, czyli trzeba zrezygnować z glutenu na 2-3 tygodnie, a następnie po tym czasie z powrotem wprowadzić go do diety. Należy pamiętać, że gluten może być trawiony miesiące, a nawet lata w Twoim organizmie, dlatego im dłużej trwa dieta eliminacyjna, tym lepiej dla Ciebie. Aby uzyskać dokładne wyniki z testu, należy wyeliminować z diety 100% produktów zawierających gluten.

Jak leczyć nietolerancję na gluten?

Wyeliminowanie produktów zawierających gluten z diety, oznacza wyeliminowanie ich w 100%. Nawet śladowe ilości z żywności, leków, suplementów, mogą spowodować zły stan w organizmie.

Nie ma zastosowania tutaj zasada 80/20, gdyż każde spożycie glutenu zwiększa ryzyko choroby, a nawet śmierci. Artykuł opublikowany w 2001 r. donosi, że wśród osób chorujących na celiakię lub cierpiących z powodu nietolerancji glutenu, spożycie glutenu nawet raz w miesiącu podnosiło ryzyko śmierci o 600%.

Fronda.pl / pierwotnie na portalu 11.02.2015 r.

8.04.2017, 13:45