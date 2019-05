Sprawcy alarmów bombowych w szkołach trafią ZA KRATY!!!

"Polska policja we współpracy z innymi służbami od wczoraj szkoły zabezpiecza, a tym wszystkim, którzy za tymi alarmami stoją, mogę powiedzieć tylko jedno; polska policja sobie z nimi poradzi we współpracy z innymi służbami"-powiedział dziś minister spraw wewnętrznych i administracji, Joachim Brudziński.

"Bardzo konsekwentnie we współpracy z ministerstwem edukacji, Centralną Komisją Egzaminacyjną, z innymi służbami pracujemy nad tym, aby maturzyści, którzy i tak w tych ostatnich tygodniach mieli wystarczająco dużo stresu i problemów, mogli spokojnie przez ten okres matur przejść"-zapewnił polityk. Jak dodał, zabezpieczanie matur z języków obcych wymagają co prawda "zupełnie innych przygotowań", jednak służby"dają radę".

