Sprawa zarobków współpracownicy szefa NBP wciąż porusza

,,W związku z informacjami w mediach dotyczącymi zarobków miesięcznych pana współpracowniczek w NBP, które zbulwersowały osoby zwracające się do mojego biura senatorskiego, zwracam się do Pana Prezesa z pytaniami, które zadają mi moi wyborcy'' - zadał pytanie Jackowski. Chciałby wiedzieć, czy jest prawdą, że jedna ze współpracownic Glapińskiego zarabia 65 tys. zł miesięcznie. Jeżeli nie byłoby to prawdą, to Jackowski chce wiedzieć, ile dokładnie zarabia Wojciechowska, uwzględniając wszystkie pochodne pensji. Senator pyta też o jej kwalifikacje merytoryczne oraz zakres kompetencji.

Taka jest cecha systemu partyjnego w demokracji i nie ma się co na to szczególnie zżymać. Problem w tym, gdy przekracza się miarę - i to drastycznie. A jeżeli doniesienia w sprawie współpracownicy szefa NBP byłyby prawdziwe, to z tym właśnie mielibyśmy do czynienia.