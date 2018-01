Sprawa senatora Koguta: Kryzys w PiS?

Sprawa dzisiejszego głosowania w Senacie w sprawie wniosku prokuratury o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta wzbudziła ogromne emocje. Niektórzy sugerują wręcz, że może być ona oznaką pewnego kryzysu w partii.

Senat odrzucił dziś wniosek prokuratury dotyczący zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta. Za zgodą głosowało 32 senatorów, przeciw było 37, 19 wstrzymało się od głosu.

Jacek Sasin w „Gościu Wiadomości” na antenie TVP Info przyznał, że decyzja Senatu była dla niego zaskoczeniem i ocenił:

„[…] Ci senatorowie, którzy zdecydowali się głosować przeciwko temu wnioskowi, w jakiś sposób chcieli chyba wszystkim Polakom powiedzieć że jednak nie ma w Polsce równości wobec prawa, bo de facto do tego się to głosowanie sprowadzało”.

Z kolei Ryszard Czarnecki w „Gościu Wydarzeń” na antenie Polsat News ocenił:

„Myślę że prezes Kaczyński ma rację, oczekując że PiS będzie jak żona Cezara, ponad podejrzeniami. Głosowanie było tajne. Myślę że mógł zadziałać fakt że senator Kogut był człowiekiem dość lubianym. Po drugie jest pewna solidarność korporacyjna w różnych kategoriach zawodowych. Po trzecie myślę że murem stanęli – domyślam się – za senatorem paradoksalnie senatorowie PO, bo mają zapewne takie przeświadczenie że za chwilę być może inni politycy – już nie z PiS – mogą mieć ten sam problem”.

Zaznaczył również, że spodobała mu się inicjatywa marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, który stwierdził, że będzie dążył do zniesienia tajnych głosowań w Senacie. Karczewski dodawał również w rozmowie z „Super Expressem”:

„Senatorowie PiS, którzy głosowali w obronie Koguta powinni odejść z polityki!”.

O krytycznej ocenie decyzji Senatu mówiła również rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Dodała, że list w tej sprawie do członków partii skieruje prezes PiS Jarosław Kaczyński:

„Kierownictwo PiS bardzo krytycznie ocenia decyzję Senatu ws. senatora Koguta.Prezes PiS wystosuje list do członków partii w tej sprawie.”.

Adam Bielan ocenił z kolei:

„To gorzej niż zbrodnia – to błąd”.

W artykule na onet.pl Andrzej Stankiewicz pisze też o możliwym wpływie na sprawę konfliktu, w jakim z Kogutem ma znajdować się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przypomina również, że część senatorów PiS nie posłuchała poleceń Jarosława Kaczyńskiego, który opowiadał się za wyrażeniem zgody na aresztowanie senatora.

Autor artykułu powołuje się również na słowa jednego z senatorów z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która opowiadała się za odrzuceniem wniosku prokuratury:

„Dziwne jest coś innego. Kogut sam zrzekł się immunitetu i zgłosił się na przesłuchanie do prokuratury. Oni go przesłuchać nie chcieli i nie postawili mu zarzutów. Po czym skierowali do Senatu wniosek o zgodę na aresztowanie. Przecież to się kupy nie trzyma”.

