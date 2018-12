,,Może zbłądziłem''. Spowiedź Jerzego Zelnika (I Niedziela Adwentu)

- Po co żyjemy? Dla innych. Chyba że człowiek ma boga w postaci wyłącznie własnych przyjemności. Wtedy obniża swój status człowieczy. Ciągle musimy mieć gotowość do bycia godnym tego oczekiwania Pana Boga wobec nas. Musimy dążyć do tego, żeby się doskonalić, a więc się nawracać - mówił Jerzy Zelnik