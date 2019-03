Spotkanie prezydentów Polski i Węgier. Rozmawiali o Trójmorzu, V4 i NATO

W piątek w Kielcach spotkali się prezydenci Polski i Węgier. Dziś rozpoczynają się bowiem obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, które potrwają do niedzieli.

Po ceremonii powitania na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pary prezydenckie udały się do Wojewódzkiego Domu Kultury na spotkanie „w cztery oczy” oraz rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Andrzeja Dudy i Janosa Adera. Po rozmowach odbyła się konferencja prasowa obu prezydentów.

"Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza dot. rozwoju infrastruktury energetycznej i drogowej, wybory do PE, przyszłość UE, w tym brexit oraz współpraca z USA były tematami rozmowy z prezydentem Węgier Janosem Aderem"-powiedział Andrzej Duda po spotkaniu z Janosem Aderem.

Polski prezydent poinformował, że wraz z węgierskim przywódcą poruszył również temat wyborów do Parlamentu Europejskiego, przyszłości obu krajów w Unii Europejskiej oraz przyszłości samej Wspólnoty. Duda rozmawiał z Aderem również o współpracy z USA w ramach Trójmorza i w ramach NATO, w tym o „planowanych zakupów służących modernizacji naszych armii”.

"Polska to dziś dynamicznie rozwijający się kraj; ma stabilny wzrost PKB, niską inflację i bezrobocie; widać to również w obustronnych stosunkach gospodarczych; Polska to czwarty największy partner gospodarczy Węgier"-podkreślił z kolei Janos Ader.