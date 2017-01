Spotkanie Duda-Trump już na wiosnę?

reklama

Jak zapowiedział dziś w programie "Kawa na ławę" w TVN24 dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta, niewykluczone, że pierwsze spotkanie prezydenta Polski Andrzeja Dudy z nowym prezydentem USA Donalda Trumpa będzie miało miejsce już w tym roku.

Zapytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy jest szansa na szybkie spotkanie prezydent Duda – prezydent Trump, Marek Magierowski odpowiedział;

"Liczymy na to, że dojdzie do takiego spotkania jeszcze w tym roku. Niewykluczone, że pierwsze takie spotkanie będzie miało miejsce w Brukseli wiosną tego roku podczas nadzwyczajnego szczytu NATO, na który mam nadzieję, pan prezydent Trump się wybierze"- doprecyzował dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta.

Jak dodał, tego typu spotkania są ustalane i planowane z dużym wyprzedzeniem, więc trudno w tej chwili mówić o jakichkolwiek szczegółach.

Z kolei prezydencki minister Krzysztof Szczerski poinformował dziś rano na antenie TVP Info, że już z początkiem lutego w imieniu prezydenta pojedzie do Waszyngtonu.

"My oczywiście mówimy: Poland first. Polska przede wszystkim, dla nas Polska jest najważniejsza. On [Trump] mówi: America first. To nasze Polska przede wszystkim z jego America first muszą się spotkać na gruncie wspólnych interesów. To jest strategia na najbliższy czas" -zaznaczył Szczerski. Jak dodał minister, niemal każdego tygodnia delegacje z Polski będą odwiedzać Waszyngton.

JJ/PAP, Fronda.pl

22.01.2017, 16:15