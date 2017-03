Spotkanie Duda - Macierewicz o 15:00

reklama

Na rozmowę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zostali zaproszeni także przedstawiciele kierownictwa ministerstwa, w tym szef Sztabu Generalnego WP, i dowódcy rodzajów sił zbrojnych.

Szef BBN Paweł Soloch powiedział, że prezydent chce rozmawiać o implementacji postanowień szczytu NATO w Warszawie, nowym systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi na czas pokoju i wojny, planie modernizacji technicznej i stanie bieżącym sił zbrojnych.

W tym ostatnim kontekście ma być mowa także o polityce kadrowej w wojsku, choć - według Solocha - na poziomie ogólnym, a nie konkretnych przypadków.

Jak podkreślił szef BBN, rozmowa będzie stanowiła przygotowanie do dorocznej odprawy kierowniczej kadry MON i sił zbrojnych, która odbędzie się 12 kwietnia i w której zawsze bierze udział zwierzchnik sił zbrojnych.

Zaproszenie na spotkanie z prezydentem BBN wysłało do MON w ubiegłym tygodniu. Stało się to po tym, jak prezydent uznał za niesatysfakcjonujące odpowiedzi, jakie otrzymał z ministerstwa na dwa pisma, które tam wysłał. Dotyczyły one obsady stanowisk attaché obrony m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz tworzenia Wielonarodowego Dowództwa Dywizji Północ-Wschód w Elblągu.

31.03.2017, 14:58