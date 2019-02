Spotkali Boga. ,,To było wzruszające''

Co robi misjonarz? Jak wygląda jego praca? Po co są misje? Dlaczego mieszkańcy wiosek położonych wysoko w Andach,z dala od cywilizacji, kultywują wiarę? Jaki sens mają misje?

- Praca jest podobna do pracy każdego księdza. To są katechezy, sprawowanie sakramentów, chrzty, Eucharystia. To jest praca duszpasterska, którą sprawują księża na całym świecie, ale otoczka tych sakramentów jest zupełnie inna - mówił

- Dla mnie zawsze było to aż wzruszające, kiedy przyjeżdżałem do wioski,a ci ludzie tak wybiegali, witali z taką radością, to było tak niezwykłe, jakby wydarzyło się coś wielkiego. Rzeczywiście działo się coś wielkiego, bo przyjazd misjonarza był równoznaczny z przyjazdem samego Pana Boga. Pan Bóg przychodził do nich w sakramentach. Kiedy od nich wyjeżdżałem mówili słowa, których nigdy nie zapomnę: Ojcze, nie zapomnij o nas. Przyjeżdżaj do nas jak tylko możesz jak najczęściej. Czekamy. Nie zapominaj o nas. To było bardzo motywujące w tej pracy - podkreślał.