Sposobem „na policjanta” okradł kantor na 100 tysięcy złotych

reklama

źr. flickr reklama

Policja poszukuje wysokiego, młodego, ok. 22-25 letniego mężczyzny, który podając się za funkcjonariusza CBŚP okradł kantor w Sławnie w zachodniopomorskim na kwotę 100 tys. zł. Policja opublikowała wizerunek sprawcy, którego uchwyciły kamery monitoringu.

Do napadu w Sławnie doszło na początku sierpnia tego roku. Podający się za funkcjonariusza CBŚP, młody ok. 22-25 letni człowiek, ubrany w granatową bluzę z długim rękawem i niebieskie jeansy, wyłudził z tamtejszego kantoru kwotę 100 tys. złotych. Do tej pory nie udało się ustalić personaliów sprawcy. Do kolejnej, udanej próby kradzieży w podobny sposób doszło kilka tygodni później w banku w Świnoujściu. Tym razem funkcjonariusze policji byli bardziej skuteczni. W areszcie przebywają już sprawcy tego napadu- grupa przestępcza z Trójmiasta. Publikacja wizerunku oszusta ze Sławna ma pomóc policji w schwytaniu sprawcy.

LDD/rmf24.pl/fronda.pl

20.11.2016, 16:50