Spór Polski z KE przejdzie do historii? Czaputowicz: Chodzi o to, by nie pogarszać sprawy

Szef polskiej dyplomacji, Jacek Czaputowicz wczoraj wieczorem był gościem TVP Info. Polityk komentował spór między Polską a Komisją Europejską.

Minister podkeślił, że chciałby, aby ten spór przeszedł do historii.

"Na pewno jest to pewne otwarcie, które pokazuje, że Polska, jeśli te postulaty nie zaburzą systemu sądownictwa w Polsce, jest gotowa rozważyć i wprowadzić. Jesteśmy otwarci na dialog"-stwierdził Czaputowicz. Pytany, "z czego Polska mogłaby ustąpić", szef MSZ poinformował, że do propozycji i ewentualnej dyskusji ustosunkuje się sam premier.

"Ustawy zostały zgłoszone. Myślę, że trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Jest kwestia ustalania granicy. Komisja będzie też obserwować, jak funkcjonuje system sądownictwa w Polsce, co jest realne, a co nie. Chodzi o to, żeby nie pogorszyć sytuacji"- powiedział Jacek Czaputowicz w programie "Gość Wiadomości".

"Przekonujemy do naszych racji. "Biała księga" została dobrze przyjęta przez naszych ekspertów. Pokazaliśmy, że ten nasz system mieści się w jakimś wariancie systemów funkcjonujących w UE"-tłumaczył szef polskiej dyplomacji.

yenn/TVP Info, Fronda.pl