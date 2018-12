Spór Polski z Brukselą dobiega końca?

"Gdy nowelizacja ustawy o Sadzie Najwyższym wejdzie w życie, nie będzie materialnej podstawy do utrzymywania skargi w Trybunale Sprawiedliwości UE przeciw Polsce"-ocenił minister spraw zagranicznych. Jak tłumaczył, według polskich władz do prowadzenia procesu nie ma już podstaw, niemniej jednak przedstawiciele naszego kraju odpowiedzą na pytania unijnych partnerów i zaprezentują stanowisko polskiego rządu.

"Przedstawimy nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, pokazując, że w pełni realizuje ona oczekiwania Trybunału Sprawiedliwości UE. Na pewno odpowiemy na pytania dotyczące systemu praworządności, jeśli by takie były"- zapewnił Jacek Czaputowicz. Jednocześnie zastrzegł, że- choć ustawa o Sądzie Najwyższym realizuje oczekiwania Komisji Europejskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości UE- polskie władze nadal uważają, że mają prawo do obniżenia wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego.

"Nie przyznajemy się do działań, które by łamały prawo międzynarodowe. Jesteśmy na etapie realizacji postanowienia tymczasowego"-podkreślił szef polskiej dyplomacji. W ocenie ministra, kiedy ustawa o SN, oczekująca obecnie na podpis prezydenta, wejdzie w życie, znikną podstawy do podtrzymywania skargi na Polskę w TSUE.