Spór o przymus szczepień. Rafał Ziemkiewicz kontra Tomasz Rożek

W opublikowanym na łamach portalu Interia felietonie „Szczepienia, czyli Bunt Nas” Rafał Ziemkiewicz stwierdził, że od kretyńskiej kampanii samorządowej o wiele ciekawszym tematem jest „bunt przeciwko obowiązkowi szczepień (...). Media PO próbowały społeczny projekt ustawy antyszczepionkowej przypisać partii Kaczyńskiego, tak jak wcześniej udało im się to zrobić z również społecznym projektem zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Chyba się nie udało, bo media PiS skutecznie prześcigały się z nimi w miotaniu gromów na ciemnotę, zacofanie i głupotę tych, co to dzieci nie chcą szczepić”.

W opinii Rafała Ziemkiewicza spór wokół szczepionek to przykład buntu mas w post-demokratycznym świecie zachodu, w którym „establishment przywykły do panowania, czujący się demokratyczno-liberalno-rodową arystokracją naszych czasów (proszę mi nie zwracać uwagi, że to sprzeczność i nonsens - oni się tak czują) jest odrzucany, kontestowany i traci grunt pod nogami. Od kilku pokoleń ci ludzie przywykli, że demokracja polega na tym, że oni, władcy naszych umysłów, mówią nam, co mamy myśleć i robić - a my myślimy i robimy to, co oni nam mówią, i tak oto rządy większości są w istocie rządami panujących nad większością nielicznych Oświeconych”. Dla Rafała Ziemkiewicza taki bunt mas to zjawisko oznaczające koniec epoki.