Spontaniczne protesty? Niekoniecznie: #AstroTurfing [ZOBACZ]

— truth is beautiful (@PoleInEurope) 21 lipca 2017

maski opadają. Proszę RT. Jest to organizacja grożniejsza od partii Razem! Bartosz Kramek z Michnikiem i Swięcickim #AstroTurfing pic.twitter.com/uzFoNGCA1I

Nie pozwól sobą manipulować

To są sPOntanicznie protesty?

To jest sPOntaniczny outdoor(-:

TO KLASYCZNY #Astroturfinghttps://t.co/bPC9m6n8oW pic.twitter.com/rpVy5ZkcsR

— Brat Wodza 🇵🇱 (@BratWodza) 23 lipca 2017