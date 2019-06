Spłonął dach gdańskiego kościoła śś. Piotra i Pawła

lolek kremowka 2.6.19 8:57

Pisaliście o znakach i przesłaniu Boga do ludzi gdy Notre Dame płonęła. No dalej! Piszcie o tym co Bóg ma do powiedzenia Polakom. Piszcie o karze za grzechy laicyzującej się Europy! Albo lepiej o grzechach naszych - polskich o o naszym ciągłym pouczaniu innych podczas gdy sami mamy bajzel na własnej plebanii - przypowieść o belce i drzazdze :)