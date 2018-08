Śpiewak zaśpiewa Warszawie ,,tęczową'' piosenkę

Dobrze, że to tylko czcza groźba, bo na jej spełnienie Jan Śpiewak szans mieć nie będzie. Kandydat na prezydenta stolicy komitetu ,,Wygra Warszawa'' zapowiada, że jeżeli to on przejmie rządy w ratuszu, na Plac Zbawiciela wróci słynna tęcza, homoseksualny symbol grzechu, zepsucia i demoralizacji. Śpiewak zapowiedział też, że jako prezydent wspierałby bardzo aktywnie osoby mające pociąg seksualny do swojej płci.