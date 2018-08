Śpiewak: Współpracownik Jakiego prześladował w podstawówce znaną blogerkę

W wywiadzie dla telewizji śniadaniowej w TVN znana blogerka modowa, Macademian Girl opowiedziała, że w szkole podstawowej była ofiarą prześladowań na tle rasowym (szafiarka urodziła się w Polsce, ale jej ojciec pochodzi z Panamy).

Jak twierdzi, jeden z jej oprawców jest dziś "działaczem skrajnie prawicowej partii". Kandydat na prezydenta Warszawy, Jan Śpiewak przekonuje, że chodzi o Dariusza Mateckiego, współpracownika wiceszefa resortu sprawiedliwości, Patryka Jakiego.

Hej @DariuszMatecki to Pan prześladował znaną blogerkę? Zrobił Pan o mnie hejterski filmik.Teraz przyjrzymy się Panu. Społeczny (?) asystent @PatrykJaki ma widać wiele za uszami. Jeśli okaże się, że dostawał za swoje wspieranie Jakiego kasę - mamy mega skandal. Za @ToNiePrzejdzie pic.twitter.com/ktNp7Q3vef

— Jan Śpiewak (@JanSpiewak) 7 sierpnia 2018

Sympatycy antysemitów i faszystów w najbliższym otoczeniu @PatrykJaki. Przerażajace. pic.twitter.com/6NONbavFXj

— Jan Śpiewak (@JanSpiewak) 8 sierpnia 2018

"Jak już kandydat na prezydenta stolicy wypomina mi, że jako 10-letnie dziecko "prześladowałem" znaną szafiarkę, to ciekawe co ta szafiarka robiła u mnie w domku letniskowym, grając ze mną w Diablo 2 na LANie..."-skomentował prawicowy bloger, dołączając do wpisu zdjęcia z różnych klasowych imprez, na których jest Makademian Girl. I Matecki...

Jeżeli dziewczyna rzeczywiście była prześladowana, należy współczuć i zastanowić się, czy "przepraszam" rozwiązuje sprawę. Z drugiej jednak strony, gdy orężem kampanii staje się wypominanie przeciwnikom historii z dzieciństwa, i to jeszcze z dzieciństwa asystentów, współpracowników (na stronie sejmowej Patryka Jakiego Mateckiego nie ma wśród współpracowników polityka), to sytuacja robi się cokolwiek śmieszna. Gdyby

yenn/Twitter, TVN, Fronda.pl