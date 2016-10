Śpiewak: HGW próbuje ucieczki do przodu

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Jan Śpiewak z Miasto Jest Nasze komentował w TVN aferę reprywatyzacyjną i działania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Nad prezydent Warszawy zebrały się ciemne chmury. Prokuratura ma zamiar przesłuchać ją i jej męża w związku z nieprawidłowościami, do jakich dochodziło przy reprywatyzacji warszawskich budynków i gruntów.

Ostatnio Gronkiewicz-Waltz podjęła rozpaczliwe kroki, próbując "wyjaśnić" sprawę reprywatyzacji działki przy Noakowskiego 16. Właśnie o tej kwestii mówił Jan Śpiewak w TVN:

To jest próba ucieczki do przodu. To jest próba uniknięcia konsekwencji. HGW obawia się o swoją polityczną przyszłość. Pytanie, dlaczego robi to teraz. HGW miała 10 lat, aby sprawę wyjaśnić. Miała 10 lat, by zrobić to, co dziś robi – mówił w „Jeden na jeden” Jan Śpiewak o działaniach HGW w sprawie Noakowskiego 16.

emde/Fronda.pl

27.10.2016, 8:07