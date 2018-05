Spielberg: W Polsce prawdopodobnie mnie aresztują. Ziemkiewicz: Swołockie kłamstwo

Absurdalne stwierdzenie słynnego reżysera Stevena Spielberga. W trakcie specjalnego panelu z okazji 25. rocznicy powstania „Listy Chindlera” zaapelował o to, aby obowiązkowo edukować o holokauście. Stwierdził też jednak, że za to, co powiedział, najpewniej zostanie w Polsce… aresztowany.