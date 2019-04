Spięcie na linii Krystyna Pawłowicz - Beata Mazurek. ,,Proszę nie komentować lewackich skarg na mnie!''

„Krystyna Pawłowicz nie jest członkiem PiS, jest w klubie PiS. Natomiast ona ponosi pełną odpowiedzialność za to, co publikuje na Twitterze. Rozmawiałam osobiście z Krystyną Pawłowicz kilka razy i myślę, że na krótką metę efekt tych rozmów był” - powiedziała dziś na antenie radiowej "Trójki" rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek.

„Pani Rzecznik, proszę nie komentować i to krytycznych wobec mnie, GOŁOSŁOWNYCH donosów na mnie w opozycyjnej @RadiowaTrojka. OGÓLNIKI BEZ dowodów i KONKRETNYCH przykładów, tylko po to, by usłyszeć od Pani jakąś naganę pod moim adresem . Lewaki mają inny gust polityczny niż my, Pani to wie”.