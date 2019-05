Spektakl Tuska na UW. Drwiny z prezydenta Dudy poprzedzone... Lewacką propagandą

klaus 3.5.19 15:54

tak to był bełkot, a proszę odnieść się do słów Ministra Gowina w rządzie PiS , że właśnie trzeba zmiany i wpisania do tego aktu przynależności do UNI EU. i proszę nie mamić, że wystąpił i to powiedział, powiedział i to podkreślam najsłabszy Minister w Rządzie PiS Gowin , po prostu ukryta piąta kolumna.