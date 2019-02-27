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Sparaliżowany i porzucony jako dziecko. Jezus zmienił jego życie 27.02.2019, 9:00
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Sparaliżowany i porzucony jako dziecko. Jezus zmienił jego życie

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