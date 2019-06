Soros sfinansował ,,tęczowy przybytek'' LGBT w Krakowie

www 17.6.19 11:32

Jak to co się będzie działo w przybytku? Będzie się działo to co dobre. Czyli masturbacja, czyli homoseksualny dom schadzek, czyli gejowska Sodoma, gdzie geje będą wpadać na szybkie numerki, bo seks to podobno relaks i jest zdrowy.

A że nosicieli HIV będzie w tych zabawach 20 razy więcej niż gdzie indziej, bo takie są statystyki WHO co do nosicieli HIV wśród gejów, to już mały skutek uboczny...