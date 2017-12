Soros chciał nielegalnie wesprzeć aborcjonistów w Irlandii

Amnesty International będzie musiała zwrócić 160 tysięcy dolarów, które otrzymała od fundacji Georga Sorosa na proaborcyjną kampanię w Irlandii.

Decyzja ta podjęta została przez komisję ds. Publicznych Irlandii. Pieniądze AI przekazane zostały z pogwałceniem prawa – głosi orzeczenie komisji. To nie pierwsza tego typu sytuacja w ostatnich latach.

W przyszłym roku w Irlandii ma mieć miejsce referendum, które dotyczyć będzie ósmej poprawki do konstytucji, która uznaje „prawo do życia nienarodzonego dziecka, z uwzględnieniem równości prawa do życia matki”.

W ubiegłym roku w sierpniu wyciekły informacje, które dotyczyły planów Fundacji Open Society Georga Sorosa. Chodziło o zwycięstwo nad prawem, które chroni życie poczęte w Irlandii, a co może mieć wpływ chociażby na Polskę.

dam/KAI,Fronda.pl