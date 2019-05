Sondaż: Większość chce dymisji Episkopatu

orgi 20.5.19 12:11

wynika z tego ,że jeśli pedofilem jest np nauczyciel , to analogicznie do dymisji powinien podac sie kurator lub minister edukacji ? a jeśli aktor , to dyr teatru ? a jeśli polityk , to przewodniczący partii ?

WŁAŚCIWĄ DROGĄ jest zgłoszenia przestępstwa do prokuratora ...... biskup , dyrektor , minister ma się do tego jak pięść do nosa ......