Sondaż: Ukraińcy najbardziej lubią Polaków - zwłaszcza młodzi

Jeśli chodzi o stosunek do innych krajów, to „ciepły” lub „bardzo ciepły” stosunek do Polski ma 50 proc. respondentów, 41 proc. neutralny, a „chłodny” lub „bardzo chłodny” ledwie 6 proc. Polska jest więc wciąż na 1. miejscu w rankingu sympatii wśród Ukraińców. Druga jest… UE (odpowiednio 49 proc., 39 proc. i 8 proc.), dalej Białoruś, Kanada, Litwa i USA. Na ostatnim miejscu Rosja – 55 proc. negatywnych opinii.