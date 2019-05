Sondaż: To już jest POGROM!!! 46 proc. Polaków chce rządów PiS

mordechaj 27.5.19 17:38

Propaganda w PiS jest zorkiestrowana prawie idealnie. Dziennikarze propisowscy to są raczej funkcjonariusz partyjni, a nie dziennikarze. Zresztą wielu było na garnuszku PiS w prasie wydawanej na koszt partii, jak w PRL. Teraz w odpowiednim czasie pojawia się "sondaż" CBOS, by pokazać elektoratowi, że tak ma głosować w wyborach parlamentarnych, jak do Europarlamentu. Role są rozpisane, tym "sondażem" PiS rozpoczyna nową kampanię do Sejmu i Senatu.