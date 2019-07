Sondaż: To już jest NOKAUT! 45 proc. dla PiS, potem długo, długo nic...

mamut 3.7.19 9:34

Wstyd,tyle miliardów was to kosztowało i tylko 45%poparcia?,opozycja nic nie robiła przed wyborami do Europarlamentu i miała razem prawie 40% hahaha.Weżcie się za propagandę bo popłyniecie.Nie potraficie dzierżyć władzy,musicie zmienić Zagłobę na Wołodyjowskiego.