Sondaż prezydencki: Duda wygrywa z Tuskiem o włos

Według najnowszego sondażu w wyborach prezydenckich największe szanse na zwycięstwo ma obecna głowa państwa, Andrzej Duda. W pojedynku z Donaldem Tuskiem Duda ma jednak tylko niewielką przewagę - 46 w stosunku do 44 procent głosów. W pojedynku z innym ewentualnym kontrkandydatem, Robertem Biedroniem, wygrywa nieco pewniej - 49 do 41. To oczywiście bardzo szacunkowe, niepewne dane, bo 10 proc. wyborców nie umie wskazać faworyta.