Sondaż: Polacy przeciw demoralizacji dzieci treściami LGBT

Tomek 16.5.19 15:06

Co Masoneria osiąga poprzez demoralizację dzieci? Ano jak zdemoralizują dzieci, to co z nich wyrośnie? Pytanie retoryczne. Następnie ta demoralizacja będzie wszędzie, na wszystkich stanowiskach i funkcjach społecznych. Czyli tym samym czynią takie społeczeństwo poddanym władzy diabła. Bo o to chodzi diabłu aby jak najwięcej ludzi się potępiło. Zaś Masoni są jego pomocnikami na ziemi.