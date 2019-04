Sondaż: PO na łopatkach, PiS miażdży konkurencję!

Polak Ateista Dumny Gej 8.4.19 12:00

Co za brednie.... jak PiS może mieć 39% skoro poparcie dotyczy całej koalicji prawackiej? Po odjęciu Gowina, Ziobry i Klempy poparcie PiS jest na co najmniej 10% niższym poziomie. Przestańcie kłamać! To tak jakby mówić, że Koalicja Europejska to suma poparcie PO, WIOSNY, PSL i SLD