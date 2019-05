Sondaż: PiS wygrywa wybory do PE, prawie 40 proc. poparcia

Cogito ergo sum 13.5.19 11:15

To są najtrudniejsze wybory dla PiS bo głosuje w nich głównie miejski elektorat. To wskazuje, że myślący i prawi ludzie z dużych miast albo przekonują się do PiS albo postanowili nie głosować na Platformę i pozostać w domu. Sumienie nie pozwala im głosować na Targowicę